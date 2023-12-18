PATERNO’. GIORNO 19 DICEMBRE 2023 SOSPENSIONE DELLA SOSTA VEICOLARE, IN PIAZZA CADUTI DI NASSIRYA, PER I LAVORI DI SCERBAMENTO E PULIZIA TRATTO STRADALE
Con Ordinanza n.218/2023 l'amministrazione comunale ha programmato un'operazione straordinaria di pulizia per martedì prossimo.Per consentire tutto ciò , il 19 dicembre 2023, è sospesa, dalle ore 1,00...
Per consentire tutto ciò , il 19 dicembre 2023, è sospesa, dalle ore 1,00 di giorno 19.12.2023, ma comunque fino a conclusione degli interventi di pulizia e spazzamento sopra citati, è sospesa la sosta veicolare, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, su tutta la Piazza Caduti di Nassirya.
Per garantire il successo di questa operazione e facilitare il lavoro degli operatori addetti alla pulizia, si prega cortesemente tutti i residenti di non lasciare le auto in sosta su tutta la Piazza Caduti di Nassirya durante la giornata di martedì. Questo permetterà una pulizia più efficace e rapida di tutte le aree, contribuendo al mantenimento di uno spazio pubblico pulito e accogliente.
Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.