PATERNO'. GIOVANE IN DIFFICOLTÀ NEL CENTRO CITTÀ: INTERVENGONO AUTORITÀ E MISERICORDIA PER PRESTARE AIUTO. APPELLO AI CITTADINI PER LA DONAZIONE DI COPERTE

A seguito dell’articolo pubblicato ieri, è emerso un nuovo caso di emergenza sociale che ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. Un giovane straniero, che da almeno due giorni dormiva all’aperto nella centralissima Via Emanuele Bellia, è stato segnalato in condizioni di grave disagio.

Grazie alla sensibilità della comunità, che ha prontamente denunciato la situazione, le autorità locali sono intervenute tempestivamente, dimostrando l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni.

L’intervento delle autorità e dei volontari

Il Governatore della Misericordia di Paternò, Luigi Aiello, ha comunicato che, in data 9 gennaio 2024, i volontari sono stati informati tramite una segnalazione telefonica al centralino della Misericordia della presenza di un giovane che dormiva all’aperto davanti a un noto negozio del centro storico.

Nella stessa giornata, i volontari sono intervenuti sul posto, verificando lo stato di salute del ragazzo e fornendogli cibo, una coperta e coperte termiche di emergenza. Nei giorni successivi, fino alla notte scorsa, diverse squadre della Misericordia hanno proseguito nel monitoraggio della situazione.

Questa sera i volontari effettueranno un ulteriore sopralluogo e continueranno a seguire l’evolversi della situazione, in contatto con gli enti competenti.

Nel frattempo, la Misericordia di Paternò ha invitato la cittadinanza a donare coperte in buono stato, presso il servizio docce ogni giovedì, dalle 16:00 alle 19:00, in Via Madonna della Scala 11, vicino alla Chiesa di Santa Rita.

Anche l’amministrazione comunale ha preso in carico il caso. La Polizia Municipale, dopo un confronto con il giovane, ha confermato che non necessitava di ulteriore assistenza e che aveva trovato una sistemazione autonoma. Si ricorda inoltre alla cittadinanza che è possibile effettuare segnalazioni direttamente presso gli uffici comunali.

L’importanza della collaborazione

Questa vicenda sottolinea quanto siano fondamentali le segnalazioni della comunità per identificare e affrontare tempestivamente situazioni di emergenza. Ogni gesto di attenzione e solidarietà può fare la differenza nella vita di chi si trova in difficoltà.

Il caso dimostra come la sinergia tra istituzioni, associazioni di volontariato e cittadini rappresenti un pilastro fondamentale per affrontare le sfide legate al disagio sociale. Continuare a collaborare, sensibilizzare la popolazione e promuovere l’impegno collettivo è essenziale per garantire interventi rapidi ed efficaci, rafforzando il tessuto solidale della nostra comunità