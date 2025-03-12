PATERNÒ, GIOVEDÌ 13 MARZO: POSSIBILI INTERRUZIONI DELL'ACQUA PER MANUTENZIONE SULLA CONDOTTA IDRICA. ZONE COINVOLTE

L’A.M.A. S.p.A., l’Azienda Municipale Acqua del Comune di Paternò, comunica alla cittadinanza che, a causa di lavori di manutenzione sulla condotta idrica, giovedì 13 marzo 2025 potrebbero verificarsi...

L’A.M.A. S.p.A., l’Azienda Municipale Acqua del Comune di Paternò, comunica alla cittadinanza che, a causa di lavori di manutenzione sulla condotta idrica, giovedì 13 marzo 2025 potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione del servizio idrico in alcune zone del territorio. In particolare, sono previsti fenomeni di interruzione dell’acqua o, in alternativa, una riduzione della pressione nelle seguenti aree:

Via G. Verga e vie limitrofe

C.da Tre Fontane

I lavori si inseriscono in un programma di manutenzione straordinaria e ordinaria volto a garantire l’efficienza e la sicurezza dell'intero sistema idrico comunale. L’A.M.A. S.p.A. ha fatto sapere che gli interventi sono necessari per il rinnovo e il miglioramento delle infrastrutture, con l’obiettivo di prevenire futuri disservizi e migliorare la qualità del servizio per tutti gli utenti.

L’A.M.A. S.p.A. si scusa per il disagio causato e ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la comprensione e la pazienza. L’obiettivo dell'azienda è quello di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, minimizzando al massimo le interruzioni e i disagi per gli utenti.

Si ricorda che, per qualsiasi necessità urgente o per segnalazioni relative a disservizi, gli utenti possono contattare l'assistenza clienti dell'A.M.A. S.p.A. attraverso i consueti canali di comunicazione.