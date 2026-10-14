Paternò, giovedì chiude il Cimitero Monumentale: ecco il motivo e gli orari
Stop alle visite dalle 7 alle 17 per consentire gli interventi di diserbo e pulizia delle aree tra le tombe di famiglia.
PATERNÒ – Il Cimitero Monumentale di Paternò resterà chiuso al pubblico giovedì 15 ottobre 2026, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, per consentire lo svolgimento di interventi di diserbo nelle aree comprese tra le tombe di famiglia.
Lo dispone il Comune di Paternò con l'ordinanza n. 178 del 13 ottobre 2026, in vista delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti.
Il provvedimento si è reso necessario dopo che gli interventi di pulizia manuale dalle erbe infestanti non hanno prodotto i risultati sperati. Le caratteristiche delle aree interessate, inoltre, impediscono l'utilizzo dei normali decespugliatori meccanici.
Per completare la pulizia sarà quindi utilizzato un diserbante autorizzato dal Ministero della Salute, a base di acido pelargonico.
Sebbene il prodotto non richieda obbligatoriamente la chiusura delle aree trattate, l'amministrazione ha deciso di sospendere temporaneamente l'accesso al cimitero per evitare disagi e possibili contatti dei visitatori con il prodotto durante gli interventi.
Per l'intera giornata non saranno programmate sepolture, come previsto dall'ordinanza, mentre la chiusura al pubblico resterà in vigore fino alle ore 17:00.