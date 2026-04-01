PATERNO’, GIRAVA CON COLTELLO A SERRAMANICO: 20ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Le attività di controllo del territorio svolte quotidianamente dai Carabinieri di Paternò rappresentano uno strumento fondamentale per prevenire comportamenti illeciti e garantire maggiore sicurezza nei centri urbani. In tale contesto, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, un 20enne del posto, sorpreso in possesso di un coltello a serramanico.

L’accertamento è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando un equipaggio ha fermato il giovane che, guardingo, stazionava nei pressi di piazza Civiltà del Lavoro. I militari, insospettiti dal comportamento particolarmente nervoso ed evasivo mostrato alla vista della pattuglia, hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito e a una perquisizione personale.

Nel corso della verifica, i Carabinieri hanno scoperto che, all’interno del marsupio che il ragazzo portava alla vita, c’era un coltello a serramanico con punta acuminata, della lunghezza complessiva di circa 15 centimetri, di cui 7 centimetri di lama.

Ovviamente il ragazzo non aveva alcun motivo per portare al seguito un coltello e, pertanto, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e l’oggetto è stato immediatamente sequestrato dai militari.

Il divieto si inserisce nell’ambito delle disposizioni volte a tutelare l’ordine e la sicurezza nei luoghi pubblici, impedendo la circolazione ingiustificata di strumenti che, per caratteristiche e modalità di utilizzo, possono essere impiegati per arrecare danno alle persone e, interventi come questo consentono di individuare tempestivamente situazioni potenzialmente pericolose e di intervenire prima che possano degenerare in episodi più gravi.