PATERNO', GIRO DI VITE SUI RIFIUTI, CONTROLLI SERRATI, ELEVATE MULTE - IL VIDEO E LE FOTO

Giro di vite, a Paternò, contro i deturpatori dell'ambiente, e in particolare su quei cittadini che abbandonano in strada i rifiuti, con particolare attenzione alla zona delle Salinelle, sito di eleva...

Giro di vite, a Paternò, contro i deturpatori dell'ambiente, e in particolare su quei cittadini che abbandonano in strada i rifiuti, con particolare attenzione alla zona delle Salinelle, sito di elevato interesse naturale.

La Polizia municipale di Paternò, negli ultimi giorni, ha elevato oltre 20 multe, risalendo, grazie all'ausilio di sistemi di videosorveglianza, o a documenti rinvenuti nei sacchetti trovati, agli autori del gesto.

Sette le multe elevate in zona Salinelle, sei in via Sella, nei pressi del cimitero, e altri 7 tra via Lucania, Corso Italia e altre vie del centro storico.

Un fenomeno che oltre a rendere invivibile l'ambiente in cui viviamo, ha pure un costo maggiore per la collettività, considerando che poi è necessario una costosa pulizia straordinaria, per ripulire le zone in cui sorgono micro discariche. Inoltre, alle Salinelle, lo spettacolo offerto dalla natura, viene deturpato dal gesto sventurato di cittadini incivili. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.