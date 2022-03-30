PATERNO’: GIULIA HA UNA GRAVE MALATTIA DEL FEGATO, E IN ATTESA DI TRAPIANTO HA BISOGNO DI TUTTI NOI

Da lunedì scorso è ricoverata nel centro ricerca dell’Ismet di Palermo, in attesa di un difficile trapianto di fegato. Parliamo di Giulia, neonata Paternese, di appena tre mesi a cui è stata diagnosti...

Da lunedì scorso è ricoverata nel centro ricerca dell’Ismet di Palermo, in attesa di un difficile trapianto di fegato. Parliamo di Giulia, neonata Paternese, di appena tre mesi a cui è stata diagnosticato il fegato cirrotico cicatrizzato, che purtroppo rende difficili le sue condizioni di vita.

Oltre a ciò, Giulia è ricoverata per altri controlli e in attesa di potere avere le cure necessarie per sopravvivere. Figlia di una coppia di giovani Paternesi, hanno costi enormi e per questo, la giovane coppia, chiede un piccolo supporto economico a chi può farlo, e soprattutto a chi vuole aiutarli in questa difficile avventura.

Anche noi di 95047, vogliamo aiutare questi ragazzi e soprattutto Giulia, facendoci promotori di una raccolta che serve per un nobile scopo. Ci affidiamo a Voi, Paternesi dal cuore grande che in più occasioni avete dimostrato la vostra grande sensibilità, per aiutare Giulia e i loro genitori. Ve ne siamo grati, e sono grati anche Giulia e la sua famiglia.

Ecco gli estremi per potere donare:

CARTA POSTEPAY NUMERO 5333 1711 1518 5510 INTESTATA A MARTELLI CARMELO CODICE FISCALE MRTCML95A29G371U

IBAN IT95T3608105138247880847884