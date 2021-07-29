PATERNO': GLI ATTUALMENTE POSITIVI IN CITTÀ SCENDONO A 43
Arriva l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un netto calo delle persone attualmente positivi che scende a 43 un decremento di 10soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 23 Luglio 2021
Migliorano pure i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, una persona in meno rispetto al dato del 23/07/2021
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 80 quindi 32 soggetti in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
