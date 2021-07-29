95047

PATERNO': GLI ATTUALMENTE POSITIVI IN CITTÀ SCENDONO A 43

Arriva  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla...

A cura di Redazione Redazione
29 luglio 2021 20:04
Arriva  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un netto calo delle persone attualmente positivi che scende a 43 un  decremento di 10soggetti positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 23 Luglio 2021

Migliorano pure i dati  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, una persona in meno rispetto al dato del 23/07/2021

Diminuisce pure il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 80 quindi 32 soggetti  in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 43 soggetti (-10)  rispetto ad i dati del 23/07/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (-1rispetto ad i dati del 23/07/2021
QUARANTENA 80 (-32rispetto ad i dati del 23/07/2021
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 29/07/2021 ORE 12:30. CALO DEI POSITIVI

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 43 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 80. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

