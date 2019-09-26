Paternò, “Global Strike for future” il 27 settembre studenti in piazza

Riunione organizzativa questo pomeriggio al quinto piano del Palazzo di Città per la manifestazione promossa dagli studenti degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado. I rappresentanti de...

Riunione organizzativa questo pomeriggio al quinto piano del Palazzo di Città per la manifestazione promossa dagli studenti degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado. I rappresentanti degli studenti hanno incontrato il sindaco di Paternò- Nino Naso- il tenente Vincenzo Pedalino, in rappresentanza del Corpo dei Vigili Urbani, e l’assessore Francesca Chirieleison, per definire i dettagli della marcia prevista per venerdi 27 settembre. L’iniziativa è in linea con quelle analoghe organizzate in tutto il mondo e in oltre cento città italiane e ha come obiettivo quello di richiamare l’attenzione sui cambiamenti climatici in corso. Migliaia di giovani, studenti e lavoratori manifesteranno per chiedere alla politica nazionale, europea e globale nuove misure in favore dell’ambiente.

Gli studenti paternesi scenderanno in piazza venerdi 27 settembre, alle ore 9,30 dalla Villa Comunale, effettueranno una sosta a Piazza Regima Margherita e concluderanno la manifestazione a Piazza Indipendenza, con un momento di riflessione a cura degli studenti.

“In questo momento storico – dice il sindaco Nino Naso- in cui da più parti si sta avviando una riflessione sui cambiamenti climatici sono orgoglioso dell’entusiasmo manifestato dai nostri giovani studenti che stanno organizzando minuziosamente ogni dettaglio. Per questa amministrazione la marcia degli studenti è uno stimolo per fare sempre più e sempre meglio”.

“Ringraziamo l’Amministrazione- dichiarano i rappresentanti degli studenti- perché in tempi davvero stretti ci ha supportati nell’organizzazione logistica offrendoci la possibilità di dimostrare alla città che gli studenti sono sensibili a una questione che interessa le future generazioni. Auspichiamo una partecipazione compatta affinché sia davvero e per tutti un momento di condivisione e di riflessione”.