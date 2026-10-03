Paternò, grande successo per “Aperinonni”: festa, sorrisi e un abbraccio tra generazioni

Grande partecipazione ed entusiasmo per “Aperinonni”, l’iniziativa promossa da ENOSIS APS insieme a ERIS Formazione Paternò, ospitata nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Antonio in Santa Maria la Scala.

Un pomeriggio all’insegna dei sorrisi, della condivisione e della convivialità, che ha visto protagonisti nonni, nipoti e famiglie, riuniti per trascorrere insieme momenti di spensieratezza e riscoprire il valore autentico dello stare insieme.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro e socialità, mettendo al centro il prezioso legame tra le generazioni: un rapporto fatto di affetto, memoria, racconti, esperienze e piccoli gesti quotidiani che rappresentano una ricchezza per l’intera comunità.

Durante il pomeriggio non sono mancati momenti di intrattenimento e condivisione, accolti con entusiasmo dai numerosi partecipanti.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento è stata l’estrazione finale dei premi messi a disposizione da La Dahlia Blu Wedding & Events, Farmacia della Scala, Bontà Infinite ed ERIS, realtà che hanno sostenuto l’iniziativa contribuendo concretamente alla sua riuscita.

La grande partecipazione ha rappresentato la testimonianza più significativa del successo di “Aperinonni” e, soprattutto, della voglia della comunità di incontrarsi, condividere il proprio tempo e creare nuove occasioni di aggregazione.

Un pomeriggio semplice ma ricco di significato, capace di trasformare la convivialità in un momento di autentica condivisione e il tempo trascorso insieme in un ricordo da custodire.

“Insieme è più bello!” è stato il messaggio scelto dagli organizzatori, una frase che ha sintetizzato perfettamente lo spirito dell’iniziativa.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i nonni, ai nipoti, alle famiglie, ai volontari, ai partner e a quanti hanno partecipato, contribuendo con la propria presenza a trasformare “Aperinonni” in una vera festa della comunità, dell’affetto e della condivisione.

Un appuntamento che lascia il sorriso e che racconta un messaggio semplice ma prezioso: quando le generazioni si incontrano, la comunità diventa più unita e più forte.