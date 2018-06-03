PATERNO': Grandissimo successo per il torneo di mini badminton - LE FOTO

Si è svolto, lo scorso 5 maggio, organizzato dal club Paternò Badminton nella persona di Gianfrancesco Fiorito, un torneo di mini badminton , con la partecipazione di bambini tra 6 e 9 anni, presso il...

Al torneo hanno partecipato tre club:il Crossroads di Acicastello , la Scintilla di Battiati e il Paternò Badminton, ed ha visto coinvolti piu di 50 iscritti.

E' stata una bellissima esperienza, un momento di aggregazione all'insegna del divertimento che però non ha trascurato l'aspetto educativo e agonistico.

I vincitori sono stati nel singolare maschile Gabriele Santantangelo e nel singolare femminile Federica Baldoni

L intento era quello di passare un bel pomeriggio di sport e trasmettere i valori più importati che sono quelli del rispetto reciproco, fare conoscenza con altri altri bambini il rispetto delle regole e avere tanta autostima e anche un po' di agonismo.

Il prossimo appuntamento è il 23 giugno presso il palazzetto dello sport per primo torneo nazionale Torre Normanna organizzato sempre