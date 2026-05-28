Paternò, grata pericolosa in Corso Italia: residenti preoccupati

Segnalazioni dei cittadini dopo il cedimento della struttura stradale: “Le auto corrono troppo, servono interventi urgenti e più sicurezza nella zona”.

Nuova segnalazione arrivata alla redazione di 95047.it da parte di alcuni residenti di Corso Italia, a Paternò, che denunciano una situazione ritenuta particolarmente pericolosa per automobilisti e motociclisti.

Al centro delle proteste c’è una grata stradale visibilmente danneggiata e parzialmente sprofondata lungo la carreggiata. Come mostrano le immagini inviate alla nostra redazione, attorno alla struttura sono presenti crepe e cedimenti dell’asfalto che, secondo i residenti, potrebbero rappresentare un serio rischio per la circolazione.

La preoccupazione aumenta soprattutto per via dell’elevata velocità con cui molte auto attraversano quotidianamente il tratto di Corso Italia interessato dalla segnalazione.

«Qui le macchine corrono continuamente e questa grata è diventata pericolosa – raccontano alcuni cittadini – soprattutto di sera o per chi passa in scooter e moto».

I residenti parlano inoltre di un disagio che andrebbe avanti da tempo e lamentano una situazione generale di degrado urbano nella zona. Secondo quanto riferito, nei mesi scorsi sarebbe stata anche avanzata la richiesta di incontrare i Commissari Straordinari del Comune di Paternò per affrontare le problematiche legate alla sicurezza stradale, al traffico e alla manutenzione della zona.

Tra le richieste avanzate dai cittadini vi sono interventi urgenti di messa in sicurezza, maggiori controlli sulla velocità dei veicoli e opere di manutenzione per evitare che la situazione possa peggiorare ulteriormente.

I residenti chiedono adesso che la segnalazione venga presa in considerazione prima che possa verificarsi qualche incidente o danno ai veicoli in transito.