Paternò, grave gesto di inciviltà, rubate le decorazioni Natalizie in via Bellia

Episodio di grave inciviltà, in via E. Bellia dove alcuni addobbi natalizi sono stati rubati sul marciapiede. Un gesto grave, non per il danno economico, seppur rilevante, ma per avere distrutto un bellissimo angolo allestito per dare una sensazione di festa Natalizia, in un periodo davvero difficile per tutti. Il "ladro", comunque, è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza, mentre commetteva il reato, intorno alle 6-6,30 del mattino. Il titolare del negozio, ha regolarmente sporto denuncia, e questo potrebbe costare un grave procedimento penale a carico del ladro. Resta la condanna morale, per un gesto che sinceramente poteva essere risparmiato.