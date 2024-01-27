PATERNÒ GRAVE. INCIDENTE AL CORSO ITALIA: TRE FERITI, ALL’AUTO SI STACCA IL MOTORE

Un violento incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 23, sul Corso Italia a Paternò, nei pressi della rotonda con il viale dei Platani.Una Seat Ibiza, per cause ancora in fase di acc...

Un violento incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 23, sul Corso Italia a Paternò, nei pressi della rotonda con il viale dei Platani.

Una Seat Ibiza, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ha perso il controllo e si è schiantata violentemente contro il muro che delimita la carreggiata.

L'impatto è stato così forte da provocare il distacco del motore, che è finito in mezzo alla strada.

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Il bilancio del sinistro è di tre persone ferite, trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118 intervenute sul luogo. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, per effettuare i rilievi del caso e per gestire il traffico, che ha subito notevoli rallentamenti.