PATERNÒ: GRAVE INCIDENTE AL PALAZZO DI FERRO, QUATTRO FERITI
FLASHUn grave incidente stradale si è verificato oggi 17 giugno 2022, intorno alle ore 22.30 all'ingresso del paese, esattamente al "Palazzo di Ferro".Ad essere coinvolti due autovetture, una Fiat 600...
FLASH
Un grave incidente stradale si è verificato oggi 17 giugno 2022, intorno alle ore 22.30 all'ingresso del paese, esattamente al "Palazzo di Ferro".
Ad essere coinvolti due autovetture, una Fiat 600 ed una Peugeot 3008 che per cause ancora in via di accertamento si sono violentemente scontrate.
Sul posto si è reso necessario l intervento dei vigili del fuoco del nostro distaccamento per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle vetture.
Sul posto due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai malcapitati, bilancio provvisorio di quattro persone ferite, i tre occupati della Fiat 600 tra di questi una minorenne ed un occupante della Peugeot che sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti all'ospedale per le cure del caso.
Secondo le prime informazioni non avrebbero riportato gravi ferite.
Il tratto interessato in questo momento (ore 13) è chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso
Per tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica sono presenti i carabinieri.
GRAZIE PER LA FOTO AL NOSTRO LETTORE FABIO GULISANO
In aggiornamento