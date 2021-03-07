95047

PATERNÒ: GRAVE INCIDENTE IERI SERA AL CORSO ITALIA, FERITI

07 marzo 2021 08:39
Grave incidente ieri sera intorno alle ore 23 al corso Italia a Paternò.
Il sinistro ha coinvolto una Citroen C3, con a bordo secondo le primissime informazioni tre ragazze che sono state immediatamente soccorse e trasferite all'ospedale dall'ambulanza che è intervenuta sul luogo del sinistro per le cure del caso.

Per fortuna senza gravissime  conseguenze  per conducenti e passeggeri, ma tantissimo spavento e qualche escoriazione.

Violento è stato l'impatto, il veicolo nell'impatto ha perso la gomma anteriore , il guardrail rail (ringhiera) è stato seriamente danneggiato e miracolosamente ha retto evitando conseguenze piu' gravi.

