PATERNÒ: GRAVE INCIDENTE IERI SERA AL CORSO ITALIA, FERITI

Grave incidente ieri sera intorno alle ore 23 al corso Italia a Paternò.

Il sinistro ha coinvolto una Citroen C3, con a bordo secondo le primissime informazioni tre ragazze che sono state immediatamente soccorse e trasferite all'ospedale dall'ambulanza che è intervenuta sul luogo del sinistro per le cure del caso.

Per fortuna senza gravissime conseguenze per conducenti e passeggeri, ma tantissimo spavento e qualche escoriazione.

Violento è stato l'impatto, il veicolo nell'impatto ha perso la gomma anteriore , il guardrail rail (ringhiera) è stato seriamente danneggiato e miracolosamente ha retto evitando conseguenze piu' gravi.