PATERNÒ, GRAVE INCIDENTE IN CONTRADA SCHETTINO: AUTO DANNEGGIATA, FERITI
Questa sera si è verificato un incidente stradale sulla SP 137i, in località Contrada Schettino.Secondo le prime informazioni, si tratta di un incidente autonomo: il conducente di una Citroën, con a b...
Questa sera si è verificato un incidente stradale sulla SP 137i, in località Contrada Schettino.
Secondo le prime informazioni, si tratta di un incidente autonomo: il conducente di una Citroën, con a bordo altre tre persone, ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro il muretto che delimita la carreggiata nei pressi di una curva.
Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti.
Successivamente, le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti e cure mediche.
Al momento, le condizioni dei feriti e le loro prognosi non sono ancora note.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO