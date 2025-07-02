PATERNÒ, GRAVE INCIDENTE IN VIA DELLE GEMME: SCOOTER TRAVOLTO DA CAMION, DUE RAGAZZE FERITE. IL MEZZO NON SI SAREBBE FERMATO

Paternò, 2 luglio 2025 – Un pomeriggio di paura e sangue a Paternò, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un camion e uno scooter con a bordo due giovani ragazze.Il sinistr...

Paternò, 2 luglio 2025 – Un pomeriggio di paura e sangue a Paternò, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un camion e uno scooter con a bordo due giovani ragazze.

Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 18 in via delle Gemme, una zona non molto distante dallo stadio comunale, solitamente trafficata nelle ore centrali della giornata.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio, un violento impatto avrebbe coinvolto un mezzo pesante e uno scooter. Le due ragazze che viaggiavano sul ciclomotore sono state sbalzate a terra con forza in seguito allo scontro. L’urto è stato talmente violento da causare una rovinosa caduta sull’asfalto.

A rendere l’episodio ancora più drammatico sarebbe il comportamento del conducente del camion che – sempre secondo quanto emerso nelle prime ore – non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Dopo l’impatto, il mezzo avrebbe proseguito la sua marcia allontanandosi rapidamente dal luogo dell'incidente e facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure alle due giovani, ancora visibilmente scosse per quanto accaduto.

Vista la gravità delle ferite riportate da una delle due ragazze – che avrebbe battuto la testa contro il marciapiede – è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato poco dopo presso lo stadio comunale. La giovane sarà trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

L’altra ragazza avrebbe riportato lesioni più lievi, ma resta comunque sotto osservazione per precauzione.

Non sono ancora noti ulteriori dettagli sull'identità delle ragazze coinvolte, né sulle cause precise dello scontro. Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto e la responsabilità dei mezzi coinvolti, mentre si attendono sviluppi nelle prossime ore.