PATERNÒ. GRAVE INCIDENTE IN VIA GIOVANNI VERGA, DUE FERITI

Paternò, 13 giugno 2024 - Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 11 di oggi in via Giovanni Verga a Paternò.

Secondo le primissime informazioni, un'Alfa Romeo è andata a sbattere violentemente contro un muro, divellendo un palo della luce nell'impatto.

L'incidente ha coinvolto un'Alfa Romeo, che per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro.

L'impatto è stato così violento da abbattere un palo della luce nelle vicinanze.

Sul luogo del sinistro sono intervenute prontamente due ambulanze del 118 per prestare le prime cure alle due persone a bordo dell'autovettura.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto, i feriti sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Al momento, non si hanno informazioni precise sulla gravità delle ferite riportate, ma fortunat

La Polizia Municipale di Paternò è intervenuta sul posto per eseguire i rilievi necessari e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. .

L'ihncidente ha causato significativi rallentamenti del traffico nel tratto interessato di via Giovanni Verga.