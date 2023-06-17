PATERNO' GRAVE INCIDENTE IN VIA GIOVANNI VERGA, SOCCORSI SUL POSTO
AGGIORNAMENTO Bilancio di due persone ferite nell'incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 17 Giugno 2023 in Via Giovanni Verga a Paternò.Feriti i conducenti dei due mezzi, il 61enne co...
AGGIORNAMENTO
Bilancio di due persone ferite nell'incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 17 Giugno 2023 in Via Giovanni Verga a Paternò.
Feriti i conducenti dei due mezzi, il 61enne conducente della Golf Volkswagen è stato trasportato al San Marco di Catania, mentre il 20 enne conducente Toyota Rav4 è stato trasportato “Santissimo Salvatore” di Paternò
Entrambi avrebbero riportato serie ferite ma, fortunatamente nulla di grave per loro.
Al momento (ore 19.30) la strada è chiusa al traffico per consentire le operazioni di ripristino della sicurezza della carreggiata
FLASH
Grave incidente intorno alle ore 18 a Paternò di oggi 17 Giugno 2023.
Il sinistro che ha coinvolto due autovetture, una Golf Volkswagen ed una Toyota Rav4 si è verificato in Via Giovanni Verga
Violento è stato l’impatto tanto che una delle due auto ha terminato la sua corsa sopra il muretto che delimita il rifornimento di carburante.
Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'occupante della Golf, un uomo di circa 60 anni e per mettere in sicurezza le vettura.
Sul posto, prontamente intervenute tre ambulanza del 118 per dare I primi soccorsi alle persone coinvolte nel sinistro.
Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.
Per tutti i rilievi del sinistro a la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Municipale ed i Carabinieri ri della stazione locale.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO