PATERNÒ. GRAVE INCIDENTE IN VIA MARCO POLO, 4 FERITI

Ennesimo incidente in città.Oggi, 02 Febbraio 2024in città, si è verificato un grave incidente stradale coinvolgendo due veicoli, una Smart e una Yaris.La collisione è avvenuta lungo il corso Marco Po...

A cura di Redazione 02 febbraio 2024 17:25

Condividi