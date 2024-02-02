PATERNÒ. GRAVE INCIDENTE IN VIA MARCO POLO, 4 FERITI
Ennesimo incidente in città.Oggi, 02 Febbraio 2024in città, si è verificato un grave incidente stradale coinvolgendo due veicoli, una Smart e una Yaris.La collisione è avvenuta lungo il corso Marco Po...
Ennesimo incidente in città.
Oggi, 02 Febbraio 2024
in città, si è verificato un grave incidente stradale coinvolgendo due veicoli, una Smart e una Yaris.
La collisione è avvenuta lungo il corso Marco Polo, all’incrocio con via Carso, scatenando una risposta immediata da parte delle autorità locali.
Grave il bilancio del sinistro , quattro persone rimaste ferite nello scontro, i due occupanti delle rispettive autovetture.
Per loro si è reso necessario il trasporto all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso, gli occupanti della yaris secondo le informazioni sarebbero stati trasferiti all'ospedale di Paternò, mentre le due donne occupanti della smart sono stati trasferiti all'ospedale San marco di catania.
Non si conoscono le prognosi.
Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti le autorità competenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.
La strada è chiusa deviata su via limitrofe per permettere le operazioni in totale sicurezza.