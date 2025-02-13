PATERNÒ.GRAVE INCIDENTE IN VIA SCALA VECCHIA: DONNA INVESTITA

Paternò, 13 febbraio 2025 – Un grave incidente si è verificato questa sera in via Scala Vecchia, intorno alle 20:30.Una donna di circa cinquant'anni è stata investita da un’automobile mentre attravers...

Paternò, 13 febbraio 2025 – Un grave incidente si è verificato questa sera in via Scala Vecchia, intorno alle 20:30.

Una donna di circa cinquant'anni è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada, per cause ancora da accertare. L'autista del veicolo si è immediatamente fermato per prestare soccorso e allertare i sanitari.

L'impatto è stato particolarmente violento: secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita in pieno, tanto da danneggiare il parabrezza del veicolo e cadere rovinosamente sull’asfalto.

Le sue condizioni sarebbero serie, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

I soccorritori del 118 sono intervenuti per stabilizzarla prima del trasporto in ospedale.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: dopo le prime cure, la donna è stata trasferita all’ospedale San Marco di Catania per accertamenti e cure.

Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.