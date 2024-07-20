PATERNÒ. GRAVE INCIDENTE IN VIALE LIBERTÀ, FERITI SOCCORSI SUL POSTO
AGGIORNAMENTO
Il bilancio dello scontro avvenuto stamane è di 4 persone rimaste ferite, secondo le informazioni in nostro possesso fortunatamente non avrebbe riportato gravi ferite.
Paternò, 20 luglio 2024 - Un grave incidente stradale si è verificato oggi in via della Libertà a Paternò, coinvolgendo due automobili che si sono scontrate violentemente.
Si registrano diversi feriti, al momento non si hanno informazioni sulla gravità delle ferite
Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori.
Il personale del 118 è giunto con le ambulanze per fornire le prime cure e trasportare i feriti negli ospedali più vicini.
Anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento sono impegnati nelle operazioni di soccorso e per mettere in sicurezza l'area.
La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità.
La circolazione in via della Libertà è temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso e rilievi.
Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi.
Aggiornamenti seguiranno nelle prossime ore.