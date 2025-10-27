Paternò, grave incidente nella notte in via Vittorio Emanuele: due feriti nello scontro tra scooter

Grave incidente questa notte, intorno alle 2:00, nel cuore di Paternò. Un violento impatto ha coinvolto due mezzi a due ruote lungo la centralissima via Vittorio Emanuele, nei pressi dell’incrocio con...

Grave incidente questa notte, intorno alle 2:00, nel cuore di Paternò. Un violento impatto ha coinvolto due mezzi a due ruote lungo la centralissima via Vittorio Emanuele, nei pressi dell’incrocio con via Santa Teresa e via Strano, in zona “Palme”.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due mezzi stava scendendo lungo via Vittorio Emanuele, mentre l’altro proveniva da una traversa laterale. L’urto è stato estremamente violento: ad avere la peggio è stato il giovane che percorreva la strada principale.

Il ragazzo, un 16 del posto che fortunatamente indossava il casco, ha riportato gravi ferite agli arti inferiori. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure, prima del trasporto d’urgenza all’ospedale di Paternò per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Ferite meno gravi per la donna alla guida dell’altro scooter, soccorsa e trasferita anch’essa al pronto soccorso per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.