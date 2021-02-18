PATERNÒ: GRAVE INCIDENTE, SCONTRO AUTO-SCOOTER IN VIA BELLIA

FLASHGrave incidente questa mattina intorno alle 09 nella centralissima Emanuele Bellia all'altezza della vi Martiri della libertà.Per cause in via d'accertamento da parte degli uomini della Polizia M...

FLASH

Grave incidente questa mattina intorno alle 09 nella centralissima Emanuele Bellia all'altezza della vi Martiri della libertà.

Per cause in via d'accertamento da parte degli uomini della Polizia Municipale di Paternò che stanno effettuando i dovuti rilievi si è verificato un violento scontro tra uno scooter, con a bordo due giovani ed una Peugeot 5800.

Ad avere la peggio i due ragazzi che con il violento urto hanno sbattuto rovinosamente a terra andando a sbattere contro una fioriera.

Vista la gravità di uno dei due ragazzi si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato nel campo sportivo è trasportato il ragazzo in condizioni serie all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi in totale sicurezza.