PATERNÒ, GRAVE INCIDENTE SCOOTER-AUTO: DUE MINORENNI IN CODICE ROSSO

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1° maggio 2025, intorno alle ore 14, nei pressi dell’incrocio tra via Dalmazia e via Sardegna, a Paternò.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, una Fiat Punto condotta da una donna si è scontrata violentemente con uno scooter Piaggio Beverly, sul quale viaggiavano due ragazzi minorenni. Le cause dell’impatto sono attualmente in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

L’urto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, e le forze dell’ordine, incaricate dei rilievi e della gestione del traffico, temporaneamente interdetto nella zona.

I due giovani a bordo dello scooter sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso: il conducente, un sedicenne, è stato trasferito all’ospedale San Marco di Catania, mentre il passeggero, di 14 anni, è stato condotto al Policlinico.

Le loro condizioni sono gravi ma, secondo quanto riferito dai sanitari, non sarebbero in pericolo di vita.

La donna alla guida della Fiat Punto è rimasta illesa, ma visibilmente sotto shock.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre proseguono gli accertamenti sull’accaduto.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per circa un’ora.