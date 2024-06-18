PATERNÒ: GRAVE INCIDENTE STRADALE IN VIA STRANO: UN PEDONE INVESTITO

Oggi, 18 giugno 2024, intorno alle 12.30, un grave incidente stradale si è verificato in via Strano, nei pressi dell'intersezione con via Circumvallazione.Secondo le informazioni preliminari, una vett...

Oggi, 18 giugno 2024, intorno alle 12.30, un grave incidente stradale si è verificato in via Strano, nei pressi dell'intersezione con via Circumvallazione.

Secondo le informazioni preliminari, una vettura Citroen ha investito un uomo mentre stava attraversando la strada.

Le cause esatte dell’incidente non sono ancora note.

L'impatto è stato sufficientemente grave da richiedere l’intervento tempestivo dei servizi di emergenza.

Il personale del 118 è stato prontamente allertato e un’ambulanza è stata inviata sul luogo dell'incidente.

Gli operatori sanitari hanno fornito le cure necessarie all’uomo coinvolto, stabilizzandolo prima di trasportarlo all'ospedale più vicino per ulteriori controlli medici.

L’uomo, il cui stato di salute attuale non è stato reso pubblico, sembrerebbe aver riportato delle ferite agli arti superiori a seguito dell’incidente.

Al momento, il traffico nella zona è bloccato per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza.