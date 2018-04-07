PATERNO': GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS284 MUORE UNA 43ENNE DI BIANCAVILLA

Miete un'altra vittima la SS 284, quasi all'innesto con la Ss 121 alle porte di Paternò.La vittima è una donna, Rosaria Tomasello. di 43 anni di Biancavilla sposata e mamma di due figli.Un tragico sco...

Miete un'altra vittima la SS 284, quasi all'innesto con la Ss 121 alle porte di Paternò.

La vittima è una donna, Rosaria Tomasello. di 43 anni di Biancavilla sposata e mamma di due figli.

Un tragico scontro, tra una Fiat Freemont ed una Panda, è avvenuto intorno alle 15,30 allo svincolo per Ragalna, proprio in un tratto con la doppia striscia continua a terra. Lo scontro è stato terribile, per estrarre alcuni feriti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Incessante il loro lavoro. Sul posto anche le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine.

Una donna, è deceduta nello scontro, mentre un altro ferito grave è stato trasportato in elisoccorso presso l'ospedale Cannizzaro di Catania.

Altri feriti sono stati presi in cura dalle ambulanze. La strada è stata bloccata al transito per consentire i soccorsi.