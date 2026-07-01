PATERNO', GRAZIE ALLA MISERICORDIA RIPRISTINATO DEFIBRILLATORE DI SCALA VECCHIA

A seguito del vile atto vandalico ai danni del defibrillatore (DAE) installato davanti alla Farmacia di zona Scala Vecchia, la Confraternita di Misericordia di Paternò ha provveduto nella serata di ieri al totale ripristino della funzionalità dello strumento salvavita.

L'intervento è stato eseguito interamente a spese dell’associazione paternese, attingendo a fondi propri, al fine di poter garantire la massima tempestività di ripristino, evitando così di lasciare ancora a lungo questa zona della città non cardio-protetta.

Nello specifico, sono state sostituite le piastre danneggiate ed è stata effettuata la verifica tecnica periodica. Contestualmente, la Misericordia ha provveduto anche alla regolare revisione del DAE situato in Piazza Umberto, garantendone la piena funzionalità.

Per l'episodio del danneggiamento, l’associazione aveva presentato regolare denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri per individuare i responsabili. Se sul piano economico l'associazione ha fatto fronte al danno in solitudine, su quello umano la reazione della "Paternò perbene" è stata immediata.

Tantissimi cittadini hanno espresso solidarietà e vicinanza ai volontari con un messaggio unanime: «Non fatevi fermare da questi gesti ignobili, andate avanti».

«Per evitare il ripetersi di simili episodi di microcriminalità» ha spiegato il Governatore Luigi Aiello «vogliamo chiedere a residenti e commercianti della zona di essere le prime "sentinelle" sul territorio, segnalando tempestivamente alle autorità o all'associazione qualsiasi anomalia o movimento sospetto nei pressi delle teche contenenti i defibrillatori.

Vogliamo ringraziare anche le Forze dell’Ordine per il costante lavoro, chiedendo di porre attenzione alle aree dove sono presenti i Defibrillatori, durante i quotidiani passaggi di pattugliamento del territorio».

Contestualmente, visto il buon risultato del precedente progetto di democrazia partecipata, raccogliendo l'invito della cittadinanza, la Misericordia ha deciso di trasformare l'amarezza in azione concreta, presentando un nuovo importante progetto nell'ambito del Bilancio partecipativo 2026.

«Abbiamo voluto presentare un nuovo progetto» conclude Aiello, «dal titolo “Mobilità per tutti: un Doblò per la nostra comunità” che ha come obbiettivo l’acquisto di un veicolo attrezzato per il trasporto di disabili e persone con ridotta mobilità.

Pertanto vogliamo invitare invita i cittadini a esprimere la propria preferenza nel voto per la Democrazia Partecipata sostenendo il nostro progetto».