PATERNÒ: GUASTO AL SERBATOIO, DOMANI PREVISTI DISAGI PER L’ACQUA – LE ZONE COINVOLTE

L'A.M.A. S.p.A. ha comunicato che, a causa di un guasto al serbatoio, nella giornata di domani, 20 febbraio 2025, si verificheranno disservizi idrici in alcune zone del territorio.Le aree interessate...

L'A.M.A. S.p.A. ha comunicato che, a causa di un guasto al serbatoio, nella giornata di domani, 20 febbraio 2025, si verificheranno disservizi idrici in alcune zone del territorio.

Le aree interessate dal problema includono:

Via G.B. Nicolosi bassa e zone limitrofe;

Via G. Verga e zone limitrofe;

Via Mediterranea e zone limitrofe;

Contrada Tre Fontane.

L'azienda ha espresso rammarico per il disagio arrecato ai cittadini e ha assicurato che il servizio verrà ripristinato il prima possibile.

Si raccomanda alla popolazione di adottare le necessarie precauzioni per gestire al meglio l’assenza temporanea d’acqua e di monitorare eventuali aggiornamenti rilasciati dall’A.M.A. S.p.A. per ulteriori informazioni sul ripristino del servizio.

Per qualsiasi necessità o segnalazione, si consiglia di contattare il servizio clienti dell’azienda.