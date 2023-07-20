PATERNO'. GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA , DISSERVIZI IDRICI NELLA GIORNATA DI OGGI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTÀ'
A cura di Redazione
20 luglio 2023 09:05
L’Ama, azienda municipalizzata acquedotto, attraverso una nota ufficiale comunica:
Che in data odierna 20/07/2023, che a causa di un guasto alla linea elettrica da parte del distributore Enel, vi saranno disservizi idrici nelle zone Scala Vecchia, zona Villetta e zone limitrofe.
Il disservizio conclude la nota, si potrà’ verificare in tutto il territorio cittadino, ci scusiamo per il disagio.