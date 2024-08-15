PATERNÒ. GUASTO ALLA RETE ELETTRICA: OLTRE 50 UTENZE SENZA CORRENTE DA 12 ORE IN ZONA SAN GAETANO

Un guasto improvviso alla rete elettrica sta causando gravi disagi a Paternò, in particolare nella zona San Gaetano, dove oltre 50 utenze sono rimaste al buio. L'interruzione dell'energia elettrica è...

Un guasto improvviso alla rete elettrica sta causando gravi disagi a Paternò, in particolare nella zona San Gaetano, dove oltre 50 utenze sono rimaste al buio. L'interruzione dell'energia elettrica è stata segnalata dai residenti intorno alle 17:40, lasciando numerose famiglie, inclusi bambini e persone con problemi di salute, senza luce e aria condizionata in una serata particolarmente calda.

Le testimonianze dei cittadini evidenziano un clima di crescente frustrazione e preoccupazione. “Per favore, fateci sapere qualcosa. Abbiamo bambini e siamo senza luce, fa caldo”, ha dichiarato un residente, esprimendo la disperazione che si è diffusa tra la popolazione. Alcuni abitanti hanno riportato che il guasto è durato tutta la notte, obbligandoli a passare ore insonni a causa del caldo intenso e a buttare il contenuto del frigorifero, ormai completamente deteriorato.

Un altro residente ha aggiunto con amarezza: "La notte passata in bianco per il caldo e il contenuto del frigo totalmente da buttare. Ditemi voi se questo non è il terzo mondo davvero". Il sentimento di abbandono è palpabile, soprattutto considerando che si tratta del secondo guasto nella stessa zona nel giro di un mese.

Le autorità locali, insieme ai tecnici di Enel Distribuzione, sono al lavoro per ripristinare l'energia elettrica nel più breve tempo possibile. Tuttavia, l'attesa prolungata senza notizie certe sta alimentando l'ansia tra i cittadini, che sperano vivamente che il disagio non si protragga ulteriormente.