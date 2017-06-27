PATERNO': HANNO GIURATO I NUOVI ASSESSORI - LE FOTO

Hanno giurato stamattina gli assessori che insieme al nuovo sindaco Nino Naso, saranno i componenti della Giunta. Confermati i tre già inseriti nel programma del sindaco, Ignazio Mannino, 35 anni, ing...

Hanno giurato stamattina gli assessori che insieme al nuovo sindaco Nino Naso, saranno i componenti della Giunta. Confermati i tre già inseriti nel programma del sindaco, Ignazio Mannino, 35 anni, ingegnere, che sarà anche il nuovo Vice sindaco. Rita Angela Maccarrone, 38 anni, avvocato; Francesco Pennisi 62 anni geometra. A loro si affiancano Aldo Motta, 70 anni e Carmelo Maiolino 52 anni. Dopo il giuramento, il sindaco ha confermato che non ha ancora assegnato le deleghe, ma che lo farà a breve, forse entro i prossimi due giorni. Nell'occasione ha annunciato che la prima Giunta si riunirà all'ospedale SS. Salvatore, presidio importante e fondamentale per la città.

Il sindaco Nino Naso ha anche ufficializzato la riconferma dell’incarico di cerimoniere del Comune di Paternò al cavaliere della Repubblica Francesco Tartaresu