Paternò, i bambini del Parco del Sole danno una lezione di civiltà: raccolgono i rifiuti per un parco più pulito

Insieme ai loro genitori hanno dedicato il pomeriggio alla raccolta dei rifiuti, lanciando un messaggio contro l'inciviltà e a favore del rispetto degli spazi pubblici.

Un bellissimo esempio di senso civico arriva dal Parco del Sole di Paternò, dove un gruppo di bambini e ragazzi ha deciso di dedicare parte del proprio tempo non ai giochi, ma a rendere più pulito il parco che frequentano ogni giorno.

Nella giornata di venerdì 26 giugno 2026, i giovani protagonisti, accompagnati dai loro genitori, hanno raccolto cartacce e rifiuti abbandonati da chi non rispetta gli spazi pubblici. Un gesto semplice, ma ricco di significato, che dimostra come il rispetto per l'ambiente possa partire proprio dai più piccoli.

L'iniziativa è nata spontaneamente tra le famiglie che frequentano il Parco del Sole praticamente ogni giorno, dalla primavera fino all'autunno. Tra i bambini e i ragazzi che hanno partecipato figurano Alessia, Virginia, Dario, Dario, Elisabetta, Andrea, Emanuel ed Elia.

«Leggiamo spesso di episodi di inciviltà – spiegano i genitori – ma è giusto dare spazio anche a chi si impegna per mantenere pulito il parco. Speriamo che questo gesto possa sensibilizzare chi ancora oggi abbandona rifiuti.»

Dopo le numerose segnalazioni pubblicate nelle scorse settimane sullo stato di pulizia del Parco del Sole, raccontare anche chi, con impegno e senso di responsabilità, contribuisce a mantenerlo decoroso rappresenta un segnale positivo. Un gesto che valorizza il senso civico dei più giovani e dimostra come, con la collaborazione di tutti, sia possibile prendersi cura dei beni comuni.

Per qualche ora, i bambini hanno scelto di mettere da parte giochi e svago per prendersi cura di uno spazio che appartiene all'intera comunità. Un esempio che merita di essere valorizzato e che lancia un messaggio importante: il rispetto per gli spazi pubblici si costruisce con i piccoli gesti quotidiani.

L'auspicio è che questa iniziativa possa essere d'esempio per tutti, contribuendo a rendere il Parco del Sole un luogo sempre più pulito, accogliente e rispettato.