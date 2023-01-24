PATERNO'. I BRAVI DI CUORE, LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE IL 26 GENNAIO
Si è conclusa ll’ottava edizione di Natale Bambino e anche quest’anno Zona Franca ha scelto di premiare gli studenti che si sono distinti in attività di volontariato. 11 giovani e giovanissimi che con...
Si è conclusa ll’ottava edizione di Natale Bambino e anche quest’anno Zona Franca ha scelto di premiare gli studenti che si sono distinti in attività di volontariato. 11 giovani e giovanissimi che con il loro esempio hanno contribuito concretamente a rendere la loro città una comunità solidale. La cerimonia “Zona Solidale – I Bravi di cuore” si svolgerà giovedì 26 Gennaio 2023, alle ore 17,30 presso la Biblioteca Comunale G. B. Nicolosi .
Alla cerimonia di consegna delle borse studio seguirà quella riservata a Piero Montalto, alla Bisaccia del Pellegrino e all’Atelier Solidale.
Parteciperanno il sindaco di Paternò – dott. Antonino Naso- la giunta comunale , i presidenti delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa, i dirigenti scolastici e i loro delegati. Ad allietare la serata interverrà il trio Alma (Asia Bivona, Leonardo Procopio , Marco Laudani ) e la poetessa Cettina Caliò.
I “Bravi di cuore” della seconda edizione sono :
- I Circolo “Lombardo Radice”-Agata Lucia Trovato
- II Circolo “ Giovanni XXIII”- Tommaso Pio Rapisarda
- S.M. “Virgilio” Stefano Crupi
- I.C. “Don Milani”- Marta Parisi
- I.C. “G. Marconi”- Aurora Giuffrida
- C. “G. B. Nicolosi”- Lucia Giordano
- Liceo Scientifico “E. Fermi”- Luca Distefano
- Liceo Classico “Mario Rapisardi”- Martina Tanzarella
- Liceo Statale “F . De Sanctis” – Stefania Consalvo
- I.I.S. “F. Redi” - Diego Gemmellaro
- I.T.E. “G. Russo” – Padalino Maria Pia