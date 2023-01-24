PATERNO'. I BRAVI DI CUORE, LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE IL 26 GENNAIO

Si è conclusa ll’ottava edizione di Natale Bambino e anche quest’anno Zona Franca ha scelto di premiare gli studenti che si sono distinti in attività di volontariato. 11 giovani e giovanissimi che con...

Si è conclusa ll’ottava edizione di Natale Bambino e anche quest’anno Zona Franca ha scelto di premiare gli studenti che si sono distinti in attività di volontariato. 11 giovani e giovanissimi che con il loro esempio hanno contribuito concretamente a rendere la loro città una comunità solidale. La cerimonia “Zona Solidale – I Bravi di cuore” si svolgerà giovedì 26 Gennaio 2023, alle ore 17,30 presso la Biblioteca Comunale G. B. Nicolosi .

Alla cerimonia di consegna delle borse studio seguirà quella riservata a Piero Montalto, alla Bisaccia del Pellegrino e all’Atelier Solidale.

Parteciperanno il sindaco di Paternò – dott. Antonino Naso- la giunta comunale , i presidenti delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa, i dirigenti scolastici e i loro delegati. Ad allietare la serata interverrà il trio Alma (Asia Bivona, Leonardo Procopio , Marco Laudani ) e la poetessa Cettina Caliò.

I “Bravi di cuore” della seconda edizione sono :