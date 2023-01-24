95047

PATERNO'. I BRAVI DI CUORE, LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE IL 26 GENNAIO

Si è conclusa ll'ottava edizione di Natale Bambino e anche quest'anno Zona Franca ha scelto di premiare gli studenti che si sono distinti in attività di volontariato. 11 giovani e giovanissimi che con il loro esempio hanno contribuito concretamente a rendere la loro città una comunità solidale.

24 gennaio 2023 10:47
24 gennaio 2023
Si è conclusa ll’ottava edizione di Natale Bambino e anche quest’anno Zona Franca ha scelto di premiare gli studenti che si sono distinti in attività di volontariato. 11 giovani e giovanissimi che con il loro esempio hanno contribuito concretamente a rendere la loro città una comunità solidale. La cerimonia “Zona Solidale – I Bravi di cuore” si svolgerà giovedì 26 Gennaio 2023,  alle ore 17,30 presso la Biblioteca Comunale G. B. Nicolosi .

Alla cerimonia di consegna delle borse studio seguirà quella riservata a Piero Montalto, alla Bisaccia del Pellegrino e all’Atelier Solidale.

Parteciperanno  il sindaco di Paternò – dott. Antonino Naso- la giunta comunale , i presidenti delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa, i dirigenti scolastici e i loro delegati. Ad allietare la serata interverrà il trio Alma (Asia Bivona, Leonardo Procopio ,  Marco Laudani ) e la poetessa Cettina Caliò.

I “Bravi di cuore” della seconda edizione sono :

  1. I Circolo “Lombardo Radice”-Agata Lucia Trovato
  2. II Circolo “ Giovanni XXIII”- Tommaso Pio Rapisarda
  3. S.M. “Virgilio” Stefano Crupi  
  4. I.C. “Don Milani”- Marta Parisi
  5. I.C. “G. Marconi”-  Aurora Giuffrida
  6. C. “G. B. Nicolosi”- Lucia Giordano
  7. Liceo Scientifico “E. Fermi”- Luca Distefano
  8. Liceo Classico “Mario Rapisardi”-  Martina Tanzarella
  9. Liceo Statale “F . De Sanctis” – Stefania Consalvo
  10. I.I.S. “F. Redi” - Diego Gemmellaro
  11. I.T.E. “G. Russo” – Padalino Maria Pia

