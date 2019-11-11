PATERNO’: I.C.S. “DON MILANI” - PLESSO DI PIAZZALE CIVILTA' DEL LAVORO E PLESSO EX IV CIRCOLO DI VIALE KENNEDY PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Vista la necessità di effettuare un intervento di derattizzazione, per la presenza di topi nei plessi scolastici e nelle aree di pertinenza, i locali dell' Istituto ComprensivoStatale “Don Milani”, pl...

Vista la necessità di effettuare un intervento di derattizzazione, per la presenza di topi nei plessi scolastici e nelle aree di pertinenza, i locali dell' Istituto ComprensivoStatale “Don Milani”, plesso di Piazzale Civiltà del Lavoro e dell'ex IV Circolo di Viale Kennedy per l’esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, resteranno chiusi nei giorni 14-15-16-17 Novembre 2019 così come disposto dall’Ordinanza n. 68 del 11/11/2019 del Sindaco del Comune di Paternò.

• Considerato che il problema segnalato, se non attenzionato può degenerare, pertanto assume carattere di urgenza, onde prevenire l’insorgere di eventuali infestazioni nei vari locali scolastici;

• Ritenuto che dopo gli interventi di disinfestazione e derattizzazione, necessita che i locali rimangano chiusi per almeno 24 ore e nel caso della derattizzazione le esche vengano lasciate più giorni per poi essere recuperate;

Le attività didattiche della sede centrale di Via E. Bellia riprenderanno Lunedì 18 novembre 2019.