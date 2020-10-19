PATERNO': I CASI SALGONO A 56 DI CUI 8 PERSONE IN OSPEDALE
Aumentano i casi nella città di Paternò.L'ultimo aggiornamento è arrivato direttamente dal primo cittadino Nino Naso sulla propria pagina social, i casi aumentano a 58 di cui 8 ospedalizzatiPurtroppo...
A cura di Redazione
19 ottobre 2020 12:49
Aumentano i casi nella città di Paternò.
L'ultimo aggiornamento è arrivato direttamente dal primo cittadino Nino Naso sulla propria pagina social, i casi aumentano a 58 di cui 8 ospedalizzati
Purtroppo la curva epidemiologica del Covid-19 cresce anche a Paternò, inizia cosi il post del Sindaco, allo stato, i positivi ufficiali risultano essere 56 di cui 8 ospedalizzati. Vi prego: cautela. Mascherine, distanziamento sociale, disinfezione delle mani frequente.