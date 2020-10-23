PATERNÒ: I CASI SALGONO A 80, 9 SONO OSPEDALIZZATI

Sale a 80 il numero dei contagi da Coronavirus nel comune di Paternò.A comunicarlo è stato il sindaco Nino Naso in un post sui social, tra i nuovi positivi risultato al covid-19 un altro ispettore d...

Sale a 80 il numero dei contagi da Coronavirus nel comune di Paternò.

A comunicarlo è stato il sindaco Nino Naso in un post sui social, tra i nuovi positivi risultato al covid-19 un altro ispettore della polizia municipale.

La comunicazione del sindaco

"Comunico alla cittadinanza paternese che i positivi al #Coronavirus, dato aggiornato alle ore 12:00 di oggi, sono risultati essere 80 di cui 9 ospedalizzati. Niente panico ma raccomando di osservare scrupolosamente le disposizioni anti-Covid: mascherine indossate, distanziamento sociale di almeno 1 metro, lavaggio frequente delle mani. Solo con la responsabilità di tutti riusciremo a combattere e ad uscire fuori da questa situazione di forte emergenza per la nostra città e per l’intero Paese