PATERNO' - I CENTISTI 2018
18 luglio 2018 15:21
MARCO FINOCCHIARO Liceo Linguistico F. De Sanctis 5 DL
SIMONE ROSSELLI Liceo Classico M. Rapisardi - 5 A
SPITALERI CARMELA MELISSA Liceo delle Scienze Umane "F. De Sanctis",5 BP
FEDERICA NICOLOSI Ite Gioacchino Russo 5BT
SERENA MARICI Liceo Scientifico E.Fermi 5° C
ALISEA SCUDERII.T.E Gioacchino Russo 5B Turistico
MARIA CHIARA RAU ITE GIOACCHINO RUSSO 5BT
ANDREA MARICII.T.E G. Russo V* B SIA
FABRIZIO FARO Liceo scientifico "Enrico Fermi"- classe 5°B.
DEBORAH GRAVAGNA 5BT TURISTICO
MARIA CHIARA LAUDANI I.T.E Gioacchino Russo 5AT
MANUELA RAPISARDA I.T.E Gioacchino Russo 5AT
SARA DI FINI I.T.E. Gioacchino Russo 5^AT
ANDREA VIRGILLITO Liceo Scientifico Enrico Fermi 5°C
MARIALUISA CIPOLLA Liceo scientifico E. Fermi classe 5 B
GIULIA FURNARI Liceo Scientifico E. Fermi classe 5 B
LUIGI CICCIA Liceo scientifico "Enrico Fermi"- classe 5°B.
BARBARA BOTTINO Liceo Linguistico F.De Sanctis 5 CL
OLGA BARBAGALLO I.T.E "Gioacchino Russo" 5A Turistico
ERIKA MINUTOLO I.T.E "Gioacchino Russo" 5A Turistico
CHIARA ALI' Liceo Scientifico E.Fermi 5°C
BIANCA LA MANNA Liceo Classico "M. Rapisardi - V C
FRANCESCO GIULIO BLANCO Liceo Scientifico "Enrico Fermi", Classe 5^C
MIRIAM MUSUMARRA liceo linguistico F. De Sanctis classe 5AL
CHIARA LEONE Liceo Linguistico " F. De Sanctis" 5 BL
ORNELLA SCINA' Liceo Scientifico E.Fermi 5°A
MATILDA SALADDINO Liceo Scientifico E.Fermi 5°A
ENZA ROSSELLI Ist. De Sanctis 5bp