PATERNO' - I CENTISTI 2018

                                            

14 luglio 2018 15:34
PATERNO' - I CENTISTI 2018
BARBARA BOTTINO      Liceo Linguistico F.De               Sanctis 5 CL
     SIMONE ROSSELLI         Liceo Classico           M. Rapisardi     -  5 A
      SPITALERI CARMELA MELISSA                Liceo delle Scienze Umane                        "F. De Sanctis",5 BP
     FEDERICA NICOLOSI     Ite Gioacchino Russo 5BT
          SERENA MARICI                   Liceo Scientifico E.Fermi           5° C
      ALISEA SCUDERII.T.E Gioacchino Russo 5B Turistico
  MARIA CHIARA RAU      ITE GIOACCHINO RUSSO 5BT
      ANDREA MARICII.T.E G. Russo V* B SIA
  FABRIZIO FARO    Liceo scientifico "Enrico Fermi"- classe 5°B.
    DEBORAH GRAVAGNA    5BT TURISTICO
    MARIA CHIARA LAUDANI        I.T.E Gioacchino Russo 5AT
    MANUELA RAPISARDA         I.T.E Gioacchino Russo 5AT
     SARA DI FINI    I.T.E. Gioacchino Russo 5^AT
    ANDREA VIRGILLITO  
    MARIALUISA CIPOLLA    Liceo scientifico E. Fermi classe 5 B
      GIULIA FURNARI            Liceo Scientifico E. Fermi classe 5 B
  LUIGI CICCIA    Liceo scientifico "Enrico Fermi"- classe 5°B.
