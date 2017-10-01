PATERNO' I DATI DELLA DIFFERENZIATA NEL PRIMO QUADRIMESTRE
La prima classifica del 2017 delle performance raggiunte dai comuni in materia di raccolta differenziata vede Paternò piazzarsi al 215esimo posto sui 390 comuni siciliani.
Nella graduatoria stilata dall'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'incremento della raccolta differenziata, contenente i dati del primo quadrimestre aggiornati al 21 settembre, Paternò si attesta sul valore medio del 21,54%, calcolato con il 21,80% di gennaio, 24,00 % di febbraio, 21,20% di marzo e 19,00% di aprile.
A guidare la classifica regionale,il comune di Castel di Lucio, con il 91,78%, seguito dai comuni palermitani di Contessa Entellina con il 90,24% e Roccamena con il 90,24%
La classifica provinciale è guidata dal comune di Zafferana Etnea, con il 82,91%, seguito da San Michele di Ganzaria con il 78,01% e San Cono con il 77,88%.
I dati dei Comuni "limitrofi"
70,65% Camporotondo Etneo
68,95% San Pietro Clarenza
68,23% Belpasso
59,21% Misterbianco
51,63% Biancavilla
40,01% Ragalna
36,32% Motta Sant'Anastasia
26,09% Santa Maria di Licodia
9,21% Adrano