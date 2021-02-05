PATERNO'. I DATI DELL'ASP, I MORTI PER COVID DA INIZIO PANDEMIA SONO STATI 77

L'amministrazione comunale fa chiarezza relativamente ai decessi a causa del Covid-19 nella città di Paternò.Riceviamo la seguente nota: "di aver mandato agli Uffici di verificare tempestivamente i da...

Riceviamo la seguente nota: "di aver mandato agli Uffici di verificare tempestivamente i dati con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - a cui si fa costantemente riferimento per l’ottenimento del bilancio Covid ufficiale - al fine di non creare inutili allarmismi e per trasmettere presso i cittadini dati certi ed incontrovertibili"

Il dott. Dario Sinatra dell’Asp di Catania ha comunicato in data 04/02/2021 all’Ufficio di Segreteria del sindaco di Paternò che il numero di decessi per Covid-19 nella città di Paternò da inizio pandemia, e più specificatamente a far data da giorno 01/04/2021 e fino al 31/01/2021, è quantificato in un numero di 77 soggetti di cui 66 deceduti in strutture ospedaliere ed i restanti 11 presso il proprio domicilio.