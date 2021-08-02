PATERNO': I POSITIVI AL COVID IN CITTÀ SALGONO A 47, 97 IN QUARANTENA

Arriva l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla...

Arriva l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 47 un aumento di 3 soggetto positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 30 Luglio 2021

Dati invariati quelli sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 4 soggetti, identico dato rispetto al dato del 30/07/2021

Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 97 quindi +11 soggetti in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 47 soggetti (+3) rispetto ad i dati del 30/07/2021

OSPEDALIZZATI 4 soggetti (=) rispetto ad i dati del 30/07/2021

QUARANTENA 97 (+11 ) rispetto ad i dati del 30/07/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

DATI SICILIA

Sono 262 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 7.718 tamponi processati nell'isola. L'incidenza risale fino quasi al 3,4% per effetto del basso numero di tamponi.

L'isola torna a scendere al sesto posto per nuovo contagi giornalieri in Italia.

Gli attuali positivi sono 11.349 con un aumento di altri 130 casi. I guariti sono 129 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 3 vittime e il totale dei decessi resta 6.050.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 354 i ricoverati, 26 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 34 i ricoverati, 1 in più. Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 75, Catania 40, Messina 6, Siracusa 35, Trapani 13,Ragusa 0, Caltanissetta 72, Agrigento 1, Enna 20.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 02/08/2021 ORE 17:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 47 di cui 4 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 97. I dati sono in continuo aggiornamento

.