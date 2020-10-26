PATERNO': I POSITIVI SALGONO A 106, DI CUI 11 SONO OSPEDALIZZATI

Aumentano ancora i casi positivi nella città di Paternò.L'aggiornamento arriva direttamente dal primo cittadino, Nino Naso che porta il numero dei contagiati a 106 sul territorio comunale di cui 11 so...

POST DEL SINDACO:

Comunico alla cittadinanza paternese che il dato dei positivi al Covid-19 nel nostro territorio comunale è in aumento. Sono attualmente 106 i contagiati di cui 11 ospedalizzati. Raccomando come sempre la prudenza, di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti, di indossare sempre la mascherina, di evitare assembramenti e di tenere sempre la distanza interpersonale con gli altri di almeno 1 metro.