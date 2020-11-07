PATERNO’: I POSITIVI SALGONO ANCORA E SI REGISTRA IL DECESSO DI UN UOMO 66 ENNE
POST UFFICIALE
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 208 di cui 28 ospedalizzati. Si registra purtroppo anche il decesso di un 66enne. Si porgono le più sentite condoglianze alla famiglia. Il dato è in continuo aggiornamento.