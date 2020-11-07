95047

PATERNO’: I POSITIVI SALGONO ANCORA E SI REGISTRA IL DECESSO DI UN UOMO 66 ENNE

Arriva il consueto aggiornamento dei casi di Covid-19 nella città di Paternò.Continuano ad  aumentare i dati di Covd-19 in città,  alla data odierna si registrano 208 (+16 rispetto all'ultimo aggiorna...

07 novembre 2020 14:55
News
Arriva il consueto aggiornamento dei casi di Covid-19 nella città di Paternò.

Continuano ad  aumentare i dati di Covd-19 in città,  alla data odierna si registrano 208 (+16 rispetto all'ultimo aggiornamento) ed aumentano pure gli ospedalizzati che salgono a 28 ( +6 rispetto all'ultimo aggiornamento)

Purtroppo si segnala un altro decesso in città, si tratta di un uomo di 66 anni.

POST UFFICIALE

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 208 di cui 28 ospedalizzati. Si registra purtroppo anche il decesso di un 66enne. Si porgono le più sentite condoglianze alla famiglia. Il dato è in continuo aggiornamento.

