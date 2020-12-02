PATERNÒ: I POSITIVI SCEND0NO A 656, GLI OSPEDALIZZATI SONO 35

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 656 (-142 rispetto all’ultimo dato del 30/11/2020) di cui 35 ospedalizzati. 1887 sono i soggetti posti in isolamento fiduciario. I d...

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 656 (-142 rispetto all’ultimo dato del 30/11/2020) di cui 35 ospedalizzati. 1887 sono i soggetti posti in isolamento fiduciario. I dati sono in continuo aggiornamento.

LE PAROLE DEL SINDACO NINO NASO - “Le azioni di prevenzione assunte dall’Amministrazione, di concerto con il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, ci stanno dando ragione e ci consegnano dei dati che infondono un cauto ottimismo. Per la prima volta il dato dei positivi a Paternò diminuisce in modo considerevole. È frutto del lavoro di squadra che abbiamo messo in campo”.