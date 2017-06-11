PATERNO' I PRIMI DATI DEGLI SCRUTINI - IN AGGIORNAMENTO

PATERNO' I PRIMI DATI DEGLI SCRUTINI; DUBBIO BALLOTTAGGIO - IN AGGIORNAMENTOSiamo al verdetto, quello che dirà chi sarà il futuro sindaco di Paternò, oppure i due sfidanti che fra 15 giorni dovranno e...

PATERNO' I PRIMI DATI DEGLI SCRUTINI; DUBBIO BALLOTTAGGIO - IN AGGIORNAMENTO

Siamo al verdetto, quello che dirà chi sarà il futuro sindaco di Paternò, oppure i due sfidanti che fra 15 giorni dovranno essere votati dai cittadini. L'affluenza a Paternò è stata del 71,41%, con 29480 votanti su 41280 aventi diritto, cinque anni fa, l'affluenza si era fermata oltre il 77%, ma allora si votava anche nella giornata di lunedì. Dai primi dati usciti dalle sezioni, lotta dura tra Naso e Distefano, mentre sembra staccato il candidato dei 5 stelle La Delfa. Molto più indietro l'uscente Mangano e Lombardo. Se i numeri mantengono le percentuali emerse dai primi scrutini il 25 giugno saranno Nino Naso ed Anthony Distefano a sfidarsi per diventare sindaco di Paternò, ma c'è anche la possibilità di una vittoria di Naso al primo turno.

Naso 1554 46%

Di Stefano 1039 31%

La Delfa 502 15%

Mangano 245 7%

Lombardo 45 1%

IN AGGIORNAMENTO