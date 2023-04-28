PATERNÒ, I RAGAZZI DEL BABY CONSIGLIO IN VISITA ALL’ARS

Questa mattina visita istituzionale del Baby Consiglio del Comune di Paternò a Palermo presso Palazzo dei Normanni. I ragazzi sono stati accolti dal presidente dell’Assemblea della Regione Siciliana O...

Questa mattina visita istituzionale del Baby Consiglio del Comune di Paternò a Palermo presso Palazzo dei Normanni.

I ragazzi sono stati accolti dal presidente dell’Assemblea della Regione Siciliana On. Gaetano Galvagno, e dall'On. Martina Ardizzone.

Delegazione paternese compstasta dal Sindaco, Nino Naso, dal Presidente del Consiglio Comunale Marco Tripoli, gli assessori Patrizia Virgillito, Giuseppe Castelli e Turi Comis insieme ai consiglieri comunali Maria Barbara Benfatto, Luigi Gulisano, Lorenzo Terranova e Angelo Calenduccia.

È stato un bel momento, ha dichiaro il Sindaco, i ragazzi hanno dimostrato grande entusiasmo nell’essersi avvicinati in modo importante ad una delle massime Istituzioni regionali siciliane.