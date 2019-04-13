PATERNO': "I RITI DELLA SETTIMANA SANTA TRA FEDE, SACRALITÀ E TRADIZIONE"
L'Associazione U.P.I.S. organizza, dal 13 al 19 aprile 2019 presso Palazzo Alessi, una mostra fotografica e di arte filatelica dal titolo: I Riti della Settimana Santa. Fede, Sacralità e Tradizione.
IL PROGRAMMA:
SABATO 13 APRILE 2019 ORE 18: Palazzo di Città (ex Palazzo Alessi) inaugurazione della Mostra Fotografica e di Arte Filatelica, con la collaborazione dei fotoamatori Salvo Santangelo e Antonino Carobene.
La mostra resterà aperta fino a giorno 19 Aprile dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 (sabato e festivi esclusi)
VENERDÌ 19 APRILE 2019 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.00: Palazzo di Città (ex Palazzo Alessi) presentazione dello speciale annullo filatelico "I Riti della Settimana Santa a Paternò"