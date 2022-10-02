PATERNO'. I VANDALI COLPISCONO ANCORA, BLOCCANDO IL CANCELLO DEL CIMITERO NUOVO

AGGIORNAMENTOLa situazione è ritornata alla normalità intorno alle ore 10 quando i tecnici comunali con il supporto della Polizia Municipale e della Protezione Civile sono riusciti ad aprire il cancel...

La situazione è ritornata alla normalità intorno alle ore 10 quando i tecnici comunali con il supporto della Polizia Municipale e della Protezione Civile sono riusciti ad aprire il cancello è consentire il regolare afflusso.

Brutta sorpresa questa mattina, 02 Ottobre 2022, per i cittadini , che volevano rendere omaggio ai propri defunti al cimitero nuovo di via Balatelle che hanno avuto un’amara sorpresa: il cancello chiuso.

La causa? un atto di vandalismo, degli individui hanno danneggiato i lucchetti del cancello principale dell'ingresso.

L'allarme è stato lanciato questa mattina dagli stessi cittadini.

Al momento (ore 10.00) l'ingresso al cimitero è consentito soltanto ai pedoni, il cancello principale è ancora bloccato.

Sul caso indagano le autorità per risalire ai colpevoli

Sul posto la Polizia Municipale e gli uomini della Protezione Civile

Sul caso interviene il primo cittadino con un post sui social: Ecco come appaiono i cancelli del Cimitero nuovo stamattina.

VERGOGNA! Ma che cosa avete concluso? Pensate che questo Sindaco si intimidisca? affatto, reagiamo con forza e determinazione a questi atti vergognosi, con la forza del coraggio e della libertà.

Si procede con le indagini per individuare i colpevoli.